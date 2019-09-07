Пересильд могла родить старшую дочь от Евгения Миронова

Актриса Юлия Пересильд могла родить свою старшую дочь от художественного руководителя Театра наций известного актера Евгения Миронова. Не так давно звезда выложила на своей страничке в Instagram снимок с дочерью. Надо отметить, что десятилетняя девочка очень сильно похожа на Миронова.

Отметим, что многие поклонники Пересильд заметили, что улыбка у девочки абсолютно солнечная, как и у молодого Евгения Миронова. С ним актриса дружит уже много лет. Любопытно, что Пересильд даже хотела, чтобы худрук Театра наций стал крестным отцом ее дочери. Именно он много лет назад первым узнал, что молодая актриса ждет ребёнка.

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Тогда Пересильд участвовала в репетициях спектакля «Рассказы Шукшина». Там они были задействованы вместе с Мироновым. Пересильд зашла в кабинет к коллеге и молча стояла. Актер сам обо всем догадался: «Ты беременна? Ладно-ладно», — сказал он.

Самое интересное, что с роли он ее не снял. Она играла почти до самого рождения дочери. Отсюда и пошли разного рода слухи об их романе. Между тем во всех беседах с журналистами Юлия Пересильд всегда говорила, что детей она родила от режиссера Алексея Учителя, который старше ее на 33 года, сообщает «Комсомольская правда».