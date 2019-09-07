Максим Виторган пожаловался, как нелегко найти близкого человека

Максим Виторган вскоре после развода с женой и матерью своего сына, Ксенией Собчак, вскоре начал встречаться 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Пара больше не скрывает свой роман и регулярно выкладывает в соцсетях фотографии друг друга.

Вероятно, актер очень рад, что сумел встретить человека, который ему подходит и решил поделиться с подписчиками своими рассуждениями об отношениях. По его словам, в этом вопросе очень важна «близость взглядов», однако заключается она не в общих интересах и вкусах, а скорее в общих моральных принципах.

«Близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль «допустимо-недопустимо». Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию. Именно поэтому человека совпадающего во вкусах и взглядах найдёшь всегда, а вот близкого — не факт», — написал Максим.

Он не упомянул, что говорил о своей возлюбленной, но подписчики восприняли его слова именно так и порадовались за артиста, которому удалось встретить близкого человека.

Стоит отметить, что, возможно, отношения Виторгана и Нинидзе перешли на новый уровень. На днях актер выложил фото подруги, по которому можно предположить, что она беременна. Впрочем, подобный эффект могла создать и объемная куртка, надетая на Нинидзе.