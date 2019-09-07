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Навка вслед за Куценко поздравила Москву с Днем города

Знаменитая фигуристка также поделилась снимком с Красной площади.

Навка вслед за Куценко поздравила Москву с Днем города
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

В первую и вторую субботу сентября традиционно в Москве отмечается День города. В этом году столице России исполнилось 872 года. В честь этого улицы были украшены флагами, а Тверская улица даже превратилась в пешеходную зону. В выходные в парках будут организованы фестивали, концерты и марафоны. Многие звезды предпочли поздравить москвичей с праздником не только со сцены, но и в соцсетях.

Одним из первых это сделал Гоша Куценко. Он прочитал стихотворение, посвященное Москве. Присоединилась к нему и Анна Семенович. Не могла остаться в стороне и Татьяна Навка. Фигуристка не только является  олимпийской чемпионкой, но и супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Она предпочла не выделяться и написала лаконичное, но эмоциональное послание в соцсети: «С твоим днём, моя столица!!! С Днём рождения, Москва».

К своему посту Татьяна добавила снимок, который был сделан пять лет назад перед стартом олимпиады в Сочи. Тогда спортсменка с факелом в руках побывала на Красной площади, продолжив уже традиционный марафон с олимпийским огнем. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие также отметили, что Навка с годами только хорошеет.

«Урааа! Гуляем! В этом году первый раз поведём детей на салют в честь Дня города!», «Прекрасно выглядите! Молодая, красивая, счастливая!», «Прекрасный город и прекрасная Навка», «Поздравляем москвичей. Жить в столице уже особое достижение и показатель успеха», — прокомментировали пост подписчики.

А вы что обычно делаете в День города?

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День городароссийские звездыТатьяна Навка

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Навка вслед за Куценко поздравила Москву с Днем города
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