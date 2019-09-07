Галкин рассказал, как сын не давал Пугачевой есть яичницу

По словам телеведущего, Примадонна часто играет Лизе и Гарри на фортепиано по утрам.

Телеведущий Максим Галкин в эфире программы «Сегодня вечером» рассказал, как его сын Гарри мешал собственной матери, певице Алле Пугачевой, по утрам есть яичницу.

«Алла Игорьку и Лизе постоянно что-то играла с утра. Гарик со временем стал требовать, чтобы мать играла. Алла за яичницу. А он ей: «Мама, сыграй что-нибудь», — рассказал Максим Галкин, вызвав смех присутствующих в зале.

Отметим, что фрагмент программы опубликовал на своей страничке в Instagram певец Дмитрий Маликов, который также стал одним из героев выпуска. В начале передачи Галкин заявил, что звездные мамы и папы решили поделиться своими секретами и мыслями о воспитании и образовании детей.

В студии также была телеведущая Юлия Барановская со своим младшим сыном Арсением. В этом году мальчик пошел в первый класс. Галкин спросил, чему учили сына футболиста Андрея Аршавина в первый день. На это Арсений ответил, что просто посетил линейку и стоял там полтора часа. Сам Маликов также во время эфира рассказал забавную историю. Оказывается, один раз отец повез его в школу на санках и так крутанул, что Маликов выпал из них. Папа не сразу заметил, что ребенка нет в санках.