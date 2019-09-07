Путин поздравил со 100-летием коллектив Великолукского драмтеатра

Президент России считает, что он может по праву гордиться своей историей.

Владимир Путин отправил телеграмму коллективу Великолукского драматического театра, поздравив его со 100-летием основания. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

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По словам главы государства, коллектив и ветераны театра могут по праву гордиться своей историей. Он подчеркнул особую роль в его становлении Сергея Михайловича Эйзенштейна, которого президент России назвал «великим». По выражению Владимира Путина, очень важно, что у истоков театра стояли выдающие личности, чьи заветы смогли заложить его прочную основу.

По данным Википедии, в городе Великие Луки некий театр существовал еще с 1855 года. Вначале он был любительским, а потом перешел в разряд постоянно действующих. Однако датой рождения Великолукского драмтеатра считается 1919 год. Именно в это время малоизвестный военный техник Сергей Эйзенштейн основал театр с драматическим статусом, пригласив в него сотрудников фронтовых передвижных творческих коллективов.