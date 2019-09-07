Гоша Куценко поздравил Москву с Днём города 

В субботу, 7 сентября, москвичи отмечают День города. На площадях и открытых концертных площадках столицы проходят концерты и различные мероприятия с участием звезд эстрады и актеров.

Гоша Куценко, например, посвятил Москве стихотворение, которое прочёл и выложил ролик в Instagram.

«С днем рождения, Москва: холмы, реки, облака, от рожденного младенца — до красавца старика. Жителям твоим — здоровья. Улицам твоим — ходьбы. Наполняй любовью окна, судьбы русские твори. Становись столицей мира. Будь сильней, быстрей, новей», — продекламировал актер и поздравил всех с праздником.

Напомним, в эти дни российская столица отмечает свой 872-й день рождения. Актер и певец Алексей Воробьев ради того, чтобы поздравить москвичей, отложил все свои дела, включая съемки. Он прилетел из Соединенных Штатов, чтобы выступить на празднике. Он исполнит свои песни в Лужниках, на Поклонной горе и Ходынском бульваре, а также на Сколковском шоссе.

Массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Москвы, проходят в Царицыно, на ВДНХ, в Лужниках, Парке Горького и «Зарядье».