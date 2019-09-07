Вдова солиста группы Linkin Park собралась замуж за пожарного

Талинда Беннингтон считает, что прошло достаточно времени для того, чтобы двигаться дальше

Не смотря на осуждение со стороны некоторых поклонников знаменитой рок-группы, вдова Честера Беннингтона готовится к свадьбе. Женщина с трудом справилась с потерей мужа два года назад. Чтобы хоть как-то взять себя в руки, Талинда начала изучать проблемы психического здоровья.

Вскоре вдова создала организацию «Направление перемен 320»в память о муже. Цель этой программы — информировать людей о проблемах психического здоровья, помогать справляться с депрессиями и предотвращать самоубийства. Проект жены музыканта является партнером Всемирной организации здравоохранения.

больше по теме Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в собственном доме Как сообщают источники, мужчина покончил с собой.

По данным TMZ, родственники Честера очень поддерживают новые отношения Талинды, считая ее избранника хорошим парнем, которого она заслужила. Они просят не критиковать вдову певца, а порадоваться за нее. Ведь будущий муж уже начал заботиться о семье Честера. Семья музыканта говорит, что дети счастливы, поскольку этот парень делает маму счастливей. Перед объявлением помолвки Талинда написала о том, что «смерть родственной души не означает твою смерть».