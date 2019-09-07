Погребняк вспомнила, как тяжело ей дались первые роды

Жена футболиста до последнего не могла определиться с врачом, но в итоге приняла верное решение.

Супруги Павел и Мария Погребняк воспитывают трех сыновей. В своем блоге жена российского футболиста нередко рассказывает о наследниках. Обычно многодетная мама делится советами по воспитанию сыновей и секретами красоты. Но иногда она рассказывает поклонникам о сложных ситуациях, которые ей пришлось пережить.

Накануне дизайнер поведала о том, как протекала ее первая беременность. В тот момент пара проживала в Томске. Перебраться из столицы в этот город семье пришлось из-за работы Павла.

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«У меня был жуткий токсикоз, не усваивалась даже вода! На 5 месяце я весила 45! Слава Богу, мне попался грамотный врач, и меня сразу же положили в клинику», — отметила супруга футболиста.

Рожать Мария решила все-таки в Москве. Однако семья не могла определиться с врачом. После долгих рассуждений они выбрали специалиста. Но затем их отговорили. Крестный отец Марии Погребняк посоветовал ей рожать в перинатальном центре. И она послушалась. Сами роды проходили крайне тяжело.

«Не могла разродиться, поэтому пузырь мне протыкали на 43-й неделе! И тут началось…. У меня практически не было воды, резкие схватки, ребёнок не маленький, он не может выйти и начал поворачиваться спиной», — вспомнила тот момент супруга российского футболиста.

По словам знаменитости, в итоге ей удалось родить самой. Однако, как только малыш появился на свет, врачи унесли его. Для молодой матери это стало сильным ударом. На глазах Марии тут же выступили слезы.

«Я плачу, не понимаю, где мой малыш», — добавила дизайнер.

Но опытный врач ее успокоил. С наследником было все хорошо, мальчика унесли, так как он нахлебался воды. С того момента Погребняк благодарна крестному отцу, который посоветовал обратиться именно в перинатальный центр.

Напомним, недавно модель заявила, что не может прожить без супруга и двух недель. По ее мнению, долгие разлуки вовсе не укрепляют, а разрушают отношения.