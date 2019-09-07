Самолет с Кириллом Вышинским приземлился в Москве 

Обмен гражданами между Россией и Украиной состоялся по формуле «35 на 35».

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в субботу, 7 сентября, прибыл в Москву вместе с другими лицами, подлежащими обмену между Россией и Украиной. Самолет Ту-204, вылетевший из Киева, приземлился в аэропорту Внуково-2 в 13:26 мск.

В это же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с гражданами Украины, вернувшимися на родину по обмену с РФ. Известно, что соотечественников лично встречал президент Владимир Зеленский, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала этот обмен по формуле «35 на 35» историческим.

Напомним, наш коллега Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене, незаконном обороте оружия. Журналисту грозил тюремный срок до 15 лет. На суде он отрицал свою вину, однако всем было понятно, что на свободу Вышинского выпускать не собираются. Перемены в судьбе главреда начались после избрания президентом Владимира Зеленского. Недавно журналиста освободили, а сегодня он получил возможность улететь в Россию.