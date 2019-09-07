Похудевшая Чехова продемонстрировала идеальную фигуру

Популярная ведущая Анфиса Чехова уже год активно занимается своей фигурой. Она следит за питанием, занимается спортом, исключила сахар из рациона, и результаты не заставили себя ждать.

На днях «девушка, которая знает о сексе все», опубликовала кадр, демонстрирующий все достоинства ее спортивной фигуры. На фото Чехова в изысканном комплекте нижнего белья темно-синего цвета, который очень сочетается с загаром, полученным в отпуске.

Видно, что у ведущей плоский подтянутый живот, а также стройные ноги. Поклонники завалили Анфису комплиментами.

«У вас невероятная фигура», «Богиня», «Выглядите просто огонь», «Вот это ноги», — написали в комментариях.

Стоит отметить, что хотя знаменитость тщательно следит за своим рационом, она не придерживается строгой диеты и считает, что нужно питаться «интуитивно», слушая свой организм. Кроме того, она позволяет себе маленькие гастрономические слабости. Так, во время отпуска со своим возлюбленным Эдуардом Демченко в Лондоне она попробовала английский сидр и пиво с луковой шелухой.