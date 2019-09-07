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Татьяна Брухунова оказалась копией матери

Знаменитость опубликовала фото родительницы в соцсетях.

Татьяна Брухунова оказалась копией матери
Фото:Globallookpress.com

Татьяна Брухунова активно ведет свой блог в Instagram, но старается рассказывать фолловерам о модных трендах, рецептах, прочитанных книгах или посмотренных фильмах, оставляя в стороне подробности личной жизни.

Но в эти выходные помощница Петросяна решила сделать исключение и показала поклонникам фотографию своей мамы. В комментарии к посту она написала, что у нее сегодня день рождения, однако все поздравления и пожелания она хочет сказать ей лично, при встрече.

Ни имени, ни возраста мамы Татьяна не указала. Некоторые поклонники присоединились к поздравлениям, пожелали маме Брухуновой крепкого здоровья и исполнения желаний. Кроме того, подписчики обратили внимание, что Татьяна с мамой невероятно похожи.

«Как вы с мамочкой похожи!», «Татьяна, вы с мамой просто одно лицо!», «Боже мой, какое невероятное сходство», «Вы похожи, Ваши улыбки тоже», — написали в комментариях.

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Евгений ПетросянТатьяна Брухунова

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Татьяна Брухунова оказалась копией матери
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