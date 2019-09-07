НОВОСТИ

Младшая дочь Олега Табакова выросла копией Марины Зудиной 

Девочка появилась на публике на церемонии гашения марки, выпущенной в честь ее отца.

Младшая дочь Олега Табакова выросла копией Марины Зудиной 
Марина Зудина, Павел Табаков и Мария Табакова. ФОТО: БОРИС КУДРЯВОВ

Почта России выпустила марку  «Олег Табаков», посвященную памяти известного актера и режиссера. На этой неделе в Театре Табакова прошла церемония гашения марки, на которую была приглашена и  семья Олега Павловича: актриса Марина Зудина, их сын Павел и дочь Мария. До этого девочка появлялась на публике нечасто — пару раз сопровождала маму и брата, да еще на похоронах отца.

Гашение марки «Олег Табаков» в Театре Табакова
Гашение марки «Олег Табаков» в Театре Табакова/ ФОТО: ЛИКА БРАГИНА

Все сразу отметили, что 13-летняя Маша очень сильно похожа на свою маму, от которой унаследовала правильные черты лица и хорошую фигуру.  Девочка вела себя скромно и выглядела смущенной.

Во время мероприятия Зудина рассказала, что тепло приняла идею создания марки в честь Табакова, потому что он сам  был филателистом и собрал довольно большую коллекцию марок, имеющих ценность. 

«Для марки использован снимок Олега Табакова, сделанный известным фотографом Валерием Плотниковым — он также приехал на церемонию», — сообщила  администрация Театра Табакова в Instagram. 

Марку из серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Актер, режиссер О. П. Табаков» вдова и дети гасили дружно втроем.

Гашение марки «Олег Табаков» его вдовой и детьми
Марку в честь Олега Табакова Марина Зудина и ее дети гасили втроем. ФОТО: ЛИКА БРАГИНА

Отметим, что с Мариной Зудиной Олег Табаков прожил 20 лет.  Он ушел из жизни 12 марта 2018 года, за полгода до своего 83-летия. До этого Олег Павлович был женат на актрисе Людмиле Крыловой, с которой он состоял в браке почти 35 лет. Их старший сын Антон также пошел по стопам родителей и стал актером, но потом занялся ресторанным бизнесом, а дочь Александра известна не только как актриса, но и как теле- и радиоведущая.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марина ЗудинаМария ТабаковамаркаОлег ТабаковПавел ТабаковТеатр Табакова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Младшая дочь Олега Табакова выросла копией Марины Зудиной 
Интересно?
Поделись с друзьями: