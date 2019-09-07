Младшая дочь Олега Табакова выросла копией Марины Зудиной 

Почта России выпустила марку «Олег Табаков», посвященную памяти известного актера и режиссера. На этой неделе в Театре Табакова прошла церемония гашения марки, на которую была приглашена и семья Олега Павловича: актриса Марина Зудина, их сын Павел и дочь Мария. До этого девочка появлялась на публике нечасто — пару раз сопровождала маму и брата, да еще на похоронах отца.

Все сразу отметили, что 13-летняя Маша очень сильно похожа на свою маму, от которой унаследовала правильные черты лица и хорошую фигуру. Девочка вела себя скромно и выглядела смущенной.

Во время мероприятия Зудина рассказала, что тепло приняла идею создания марки в честь Табакова, потому что он сам был филателистом и собрал довольно большую коллекцию марок, имеющих ценность.

«Для марки использован снимок Олега Табакова, сделанный известным фотографом Валерием Плотниковым — он также приехал на церемонию», — сообщила администрация Театра Табакова в Instagram.

Марку из серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Актер, режиссер О. П. Табаков» вдова и дети гасили дружно втроем.

Отметим, что с Мариной Зудиной Олег Табаков прожил 20 лет. Он ушел из жизни 12 марта 2018 года, за полгода до своего 83-летия. До этого Олег Павлович был женат на актрисе Людмиле Крыловой, с которой он состоял в браке почти 35 лет. Их старший сын Антон также пошел по стопам родителей и стал актером, но потом занялся ресторанным бизнесом, а дочь Александра известна не только как актриса, но и как теле- и радиоведущая.