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Виторган спровоцировал слухи о беременности Нинидзе

Актер на этот счет комментариев пока не давал.

Виторган спровоцировал слухи о беременности Нинидзе
Максим Виторган Фото:globallookpress.com

В отечественном шоу-бизнесе до сих пор обсуждают разрыв телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. У журналистки появился новый возлюбленный – режиссер Константин Богомолов. В апреле Собчак и Виторган официально развелись, но при этом попытались сохранить хорошие отношения ради 2-летнего сына Платона.

Нужно сказать, что Максим Виторган время не терял. После развода он вскоре начал отношения с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Сначала и Виторган, и Нинидзе отрицали это, но затем перестали скрывать роман. В блогах актеров стало появляться все больше снимков друг друга.

Недавно Виторган опубликовал свежее фото своей возлюбленной в Instagram в режиме Stories. Оно сделано в городе Осло. С первого взгляда кажется, что живот Нинидзе сильно округлился. Но такой эффект могла создать объемная куртка грузинской актрисы. Сам Виторган слухи о беременности Нино пока не комментировал.

Нино Нинидзе с животом. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/mvitorgan/

Напомним, пара почти все лето провела в путешествии. Они посетили Грецию и Кипр. Во время отдыха Виторган и Нинидзе познакомили детей.

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Виторган спровоцировал слухи о беременности Нинидзе
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