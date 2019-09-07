НОВОСТИ

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник подали на развод

Супруги заверили, что останутся друзьями и деловыми партнерами.

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник подали на развод
ЗОУИ ДЕШАНЕЛЬ И ДЖЕЙКОБ ПЕЧЕНИК/ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Звезда сериала «Новенькая», американская актриса и певица Зоуи Дешанель разводится со своим вторым мужем, продюсером Джейкобом Печеником. Об этом супруги сообщили в своем совместном заявлении, которое было предоставлено западным СМИ. 

«После долгих обсуждений и долгих размышлений мы решили, что нам лучше быть друзьями, деловыми партнерами и родителями наших детей, а не партнерами по жизни», — цитирует пресс-релиз пары CNN.

Дешанель и Печеник отметили, что как и прежде будут вместе вести бизнес и совместно воспитывать своих детей: пятилетнюю дочь Элси Оттер Печеник и двухлетнего сына Чарли Вулфа Печеника. Супруги поблагодарили журналистов за уважение их частной жизни. 

Пара вступила в брак в 2015 году, до этого их роман длился почти год. За годы совместной жизни актриса и продюсер практически не появлялись на светских мероприятиях, даже об их свадьбе стало известно через только несколько месяцев.  

До Печеника Дешанель была замужем за музыкантом, вокалистом групп «Death Cab for Cutie» и «The Postal Service» Беном Гиббардом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джейкоб ПеченикЗоуи ДешанельРазвод

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник подали на развод
Интересно?
Поделись с друзьями: