Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник подали на развод

Звезда сериала «Новенькая», американская актриса и певица Зоуи Дешанель разводится со своим вторым мужем, продюсером Джейкобом Печеником. Об этом супруги сообщили в своем совместном заявлении, которое было предоставлено западным СМИ.

«После долгих обсуждений и долгих размышлений мы решили, что нам лучше быть друзьями, деловыми партнерами и родителями наших детей, а не партнерами по жизни», — цитирует пресс-релиз пары CNN.

Дешанель и Печеник отметили, что как и прежде будут вместе вести бизнес и совместно воспитывать своих детей: пятилетнюю дочь Элси Оттер Печеник и двухлетнего сына Чарли Вулфа Печеника. Супруги поблагодарили журналистов за уважение их частной жизни.

Пара вступила в брак в 2015 году, до этого их роман длился почти год. За годы совместной жизни актриса и продюсер практически не появлялись на светских мероприятиях, даже об их свадьбе стало известно через только несколько месяцев.

До Печеника Дешанель была замужем за музыкантом, вокалистом групп «Death Cab for Cutie» и «The Postal Service» Беном Гиббардом.