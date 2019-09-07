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Продюсер Светланы Лободы поделилась снимком с красавицей-мамой

Нателла Крапивина считает родительницу самым сильным и благородным человеком.

Продюсер Светланы Лободы поделилась снимком с красавицей-мамой
Лобода и Крапивина дружат уже много лет/globallookpress.com

Продюсер известной исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram очень тепло высказалась о своей матери. Она опубликовала совместный кадр с родительницей, которая находится в прекрасной форме. На кадре женщина выглядит чуть ли не ровесницей продюсера.

«Самый сильный и благородный человек в моей жизни. Мой духовный ориентир и мой персональный эгрегор. Мама. Сегодня не день матери и не день рождения, но разве нужен особый повод, чтобы сказать «люблю», — заявила Нателла Крапивина.

Отметим, что в комментариях под снимком отметилась и певица Светлана Лобода. Она поставила смайлик в виде сердечка. Судя по всему, она прекрасно знакома с мамой своего продюсера.

Нателла Крапивина уже много лет сотрудничает со Светланой Лободой. У исполнительницы и ее продюсера великолепные отношения, что они всячески подчеркивают, публикуя совместные фотографии. Именно Крапивина порой берет на себя удар, когда в СМИ появляются новости нелицеприятного характера об украинской звезде.

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Нателла КрапивинаСветлана Лободасовместный снимок

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Продюсер Светланы Лободы поделилась снимком с красавицей-мамой
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