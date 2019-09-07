Дочь Юрия Гагарина рассекретила мужа

Потомки первого советского космонавта Юрия Гагарина стараются держать свою личную жизнь в секрете и избегают разговаривать об этом с журналистами. Российских читателей уже не первый год волнует вопрос: замужем ли дочь Гагарина Елена, но до сегодняшнего дня ответа на него не было.

На днях Елена Юрьевна посетила исторический музей в Челябинске, где провела открытие выставки. На одном из фото, сделанном журналистом Айваром Валеевым, видно, что за спиной Гагариной стоит высокий седой мужчина.

«Комсомольская правда» утверждает, что это и есть ее супруг — заведующий отделом научной реставрации Музеев Московского Кремля Владимир Вычужанин. Кроме профессии, информации об избраннике Гагариной в Сети крайне мало. Издание отмечает, что Вычужанин уже несколько десятков лет работает над реставрацией экспонатов Оружейной палаты.