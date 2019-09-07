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«Талантливый человек»: Шахназаров поздравил Серебренникова с 50-летием

Карен Георгиевич пожелал коллеге творческих успехов.

«Талантливый человек»: Шахназаров поздравил Серебренникова с 50-летием
Карен Шахназаров Фото: globallookpress.com

Художественный руководитель столичного «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников отмечает большой праздник. Накануне режиссеру исполнилось 50 лет. Поклонники Серебренникова знают не понаслышке, что за последнее время на долю московского театра выпало немало трудностей. В тот период Кирилла Семеновича поддерживал режиссер Карен Шахназаров.

Автор советской картины «Курьер» рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, что думает о худруке «Гоголь-центра».

«Кирилл Серебренников —талантливый человек. К 50 годам он подошел с важным багажом в области кино, театра. С удовольствием поздравляю его», — высказался Шахназаров.

По мнению Карена Георгиевича, в свои 50 лет Серебренников находится в самом расцвете. Он пожелал коллеге творческих успехов, в частности, реализации всех задуманных проектов. Шахназаров полагает, что с таким талантом и опытом у Серебренникова точно все получится.

Напомним, в 2017-м Кирилл Семенович попал под суд. Против него выдвинули обвинения в мошенничестве.

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Тэги:

"Гоголь-центр"Карен ШахназаровКирилл Серебренниковюбилей

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«Талантливый человек»: Шахназаров поздравил Серебренникова с 50-летием
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