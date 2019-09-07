Садальский рассказал, как Целиковская повлияла на песню Высоцкого

Станислав Садальский в своих соцсетях часто вспоминает актеров, с которыми ему довелось работать, как здравствующих, так и давно почивших. Сегодня Заслуженный артист РСФСР, а также Народный артист Чувашии и Грузии напомнил своим подписчикам о том, что 8 сентября исполнится сто лет со дня рождения легендарной советской актрисы Людмилы Целиковской.

Она полюбилась зрителям по ролям в фильмах «Сердца четырех», «Антон Иванович сердится», «Повесть о настоящем человеке». Почти 15 лет Людмила Васильевна была женой режиссера Юрия Любимова и помогала мужу преодолевать бюрократизм. В их квартире бывали многие известные люди, актеры театра на Таганке, в том числе, конечно, Владимир Высоцкий.

«Кстати, в их с Любимовым квартире Высоцкий впервые исполнил свою знаменитую «Я не люблю»: Я не люблю насилье и бессилье, И мне не жаль распятого Христа.

— Володя, — сказала тогда Люся, — так нельзя.

После этого появилась новая строчка, абсолютно меняющая смысл песни: …Вот только жаль распятого Христа», — рассказал Садальский в своем ЖЖ.

Актер назвал Целиковскую «лицом нашей Победы». По его словам, люди в войну спасали киноустановку и коробки с ее фильмами,даже когда приходилось бросать все остальное. Добрые кинокартины помогали выжить в тяжелые времена. Садальский посетовал, что в стране к юбилею легендарной артистки не подготовили никаких торжеств, и лишь два телеканала в этот день будут показывать ленты с участием Людмилы Целиковской.

Напомним, месяц назад, 8 августа, актер отпраздновал свой день рождения. В этот день Садальский вылетел в Сочи, где на следующий день он играл в спектакле со своей давней партнершей по сцене Татьяной Васильевой. Артист признался, что разлюбил устраивать торжества в свои дни рождения и предпочитает простые посиделки без поздравлений и заздравных тостов.