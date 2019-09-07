Борису Корчевникову посоветовали покинуть телевидение из-за болезни

Ведунья Саона заявила, что популярному телеведущему Борису Корчевникову стоит покинуть телевидение как можно скорее. Всему виной тяжелая болезнь звезды. Как известно, несколько лет назад телеведущий, который ведет рейтинговую программу «Судьба человека» на канале «Россия-1», перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв.

По мнению Саоны, на телевидении Корчевников работает не ради наживы и славы. Он очень переживает за судьбы актеров и певцов, которые приходят к нему на программу и изливают душу. В итоге телеведущий сам теряет энергию. Как уверена ведунья, Корчевников сейчас сам порой не понимает, что с ним происходит.

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Саона утверждает, что к прочим бедам звезды добавились проблемы с печенью и желудком. Она уверена, что последствия будут самыми плачевными. По-хорошему ему просто стоит задуматься о смене деятельности. Ничего хорошего в недалеком будущем популярного ведущего уже не ждет, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что несколько дней назад Борис Корчевников разместил в социальных сетях достаточно странный снимок. На кадре он уходит в тоннеле вдаль. При этом улыбается. Многие подписчики попросили звезду удалить этот кадр, так как он вызывает у них нехорошие ассоциации.

Кстати, Борис Корчевников ведет еще одну очень интересную программу на телевидении — «Далекие близкие». В студию он приглашает родных, друзей и коллег актеров, которые уже ушли из жизни. Они делятся интересными деталями из жизни звезд.