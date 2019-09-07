Сапоги, как у Меган Маркл, появятся у британских фанаток

Меган Маркл давно получила и оправдала звание иконы стиля. Стоит герцогине появиться на людях, как последовательницы буквально сразу же начинают копировать ее образ и стараются купить похожие предметы гардероба.

Часто Меган, несмотря на высокий титул, пользуется весьма доступными вещами или аксессуарами, и тогда фанатки могут позволить себе приобрести такую же вещь, как у герцогини. Но зачастую Меган все же позволяет себе дизайнерские вещи, стоимость которых довольно высока. Тогда на помощь поклонницам приходят реплики или, проще говоря, подделки.

Так на днях, в преддверии осенних холодов, в Англии начались продажи копии любимых сапог герцогини. Классическая модель на небольшом каблуке из темно-зеленой замши от дизайнера Сары Флинт стоят почти 695 долларов, что эквивалентно 43 тысячам российских рублей. В то же время стоимость реплики всего 60 долларов — немногим больше трех тысяч рублей.

Издание People отмечает, что сапоги уже начали раскупать и, вероятно, вскоре их вовсе не останется в продаже.