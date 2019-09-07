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Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления

Ранее певица говорила, что ест только здоровую пищу.

Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Бузова ест на Бали вредную пищу/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова, которая сейчас находится на Бали, где принимает участие в съемках проекта «План Б», питается на райском острове лапшой быстрого приготовления. Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек. Скорее всего, помощник.

Ольга Бузова. Фото
Бузова на Бали питается вредной пищей/globallookpress.com

По словам туристов, сначала Бузова прошла в отдел овощей и фруктов. Они положила в свою корзинку несколько авокадо и маленький арбуз. Потом она прихватила несколько бутылок с водой. А вот перед выходом из магазина Бузова неожиданно взяла с полки несколько упаковок лапши быстрого приготовления. При этом всем известно, что ранее телеведущая утверждала, что питается только здоровой пищей.

Как рассказали туристы, Ольга Бузова была одета очень просто. На ней можно было увидеть юбочку, кеды и белую маечку. В супермаркете она провела не больше двадцати минут, после чего отправилась по своим делам. Скорее всего, в родной отель, где остановилась, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Ольга Бузова в соцсетях постоянно рассказывает, что очень много работает и сильно устает. Есть она порой успевает буквально на ходу. Надо сказать, что у Ольги прекрасная фигура. У телеведущей нет ни грамма лишнего веса.

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Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
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