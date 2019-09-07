Сайрус выпустила первый клип после расставания с Хемсвортом

За несколько часов ролик посмотрели более трех миллионов пользователей.

Накануне американская певица Майли Сайрус опубликовала клип на композицию «Slide Away!». Над ним работал французский режиссер Александр Мурс. В коротком ролике Сайрус просыпается после бурной вечеринки среди спящих гостей.

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Исполнительница с грустью бродит по дому и плавает в бассейне прямо в вечернем платье, вспоминая минувшую ночь. Певица представила ролик в Сети несколько часов назад. Меньше чем за сутки его посмотрели более трех миллионов пользователей.

Отметим, что этот клип – первый, который выпустила Сайрус после расставания с супругом, актером Лиамом Хемсвортом. Некоторые поклонники решили, что исполнительница посвятила новый ролик экс-возлюбленному.

Напомним, недавно пара объявила о разводе. В браке они прожили меньше года, хотя ранее состояли в романтических отношениях почти 10 лет. После объявления о расставании в Сети начали критиковать Сайрус. Пользователи решили, что причиной развода стала неверность певицы. Однако звезда сериала «Ханна Монтана» эти обвинения опровергла.