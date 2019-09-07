Хилари Клинтон выразила восхищение Меган Маркл

Не секрет, что многие американцы очень любят Меган и часто возмущены ее критикой в британских СМИ. Экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, в свою очередь, всегда пытается поддержать «американскую Золушку», понимая, какая ответственность легла на ее плечи. Жена Билла Клинтона похвалила Маркл за ее участие в проекте Smart Works. Миссия которого — помогать обездоленным и безработным женщинам.

Предоставляя подходящую для работы одежду, коллекция Меган даст возможность слабому полу почувствовать свою уверенность на собеседованиях и приеме на работу. В контексте всего сообщения, по мнению Harpers Bazaar, миссис Клинтон дала понять, насколько повезло Великобритании иметь такую Герцогиню в своем расположении. Она и умница, и красавица, и замечательная жена и мать.

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Вот такой поддержки, скорее всего, так не хватало бывшей актрисе. Хиллари написала, что она воодушевлена тем, как Меган Маркл представляет США в Великобритании и на мировой арене.

Напомним, что принц Гарри и Герцогиня наняли в свой штат Сару Лэтэм, советника Хилари Клинтон по выборам. Неплохой «подарок» от бывшего кандидата в президенты в США. А уже 12 сентября Герцогиня Сассекская представит свою коллекцию офисной женской одежды.