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Хилари Клинтон выразила восхищение Меган Маркл

Экс-кандидат в президенты США похвалила герцогиню в Instagram.

Хилари Клинтон выразила восхищение Меган Маркл
Маган и Хиллари. ФОТО:GETTY IMAGES

Не секрет, что многие американцы очень любят Меган и часто возмущены ее критикой в британских СМИ. Экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, в свою очередь, всегда пытается поддержать «американскую Золушку», понимая, какая ответственность легла на ее плечи. Жена Билла Клинтона похвалила  Маркл за ее участие в проекте  Smart Works. Миссия которого — помогать обездоленным и безработным женщинам.

Предоставляя подходящую для работы одежду, коллекция  Меган даст возможность слабому полу почувствовать свою уверенность на собеседованиях и приеме на работу. В контексте всего сообщения, по мнению Harpers Bazaar, миссис Клинтон дала понять, насколько повезло Великобритании иметь такую Герцогиню  в своем  расположении. Она и умница, и красавица, и замечательная жена и мать.

Вот такой поддержки, скорее всего, так не хватало бывшей актрисе. Хиллари написала, что она воодушевлена тем, как Меган Маркл  представляет США в Великобритании и на мировой арене.

Напомним, что принц Гарри и Герцогиня наняли в свой штат Сару Лэтэм, советника Хилари Клинтон по выборам. Неплохой «подарок» от бывшего кандидата в президенты в США.  А уже 12 сентября Герцогиня Сассекская представит свою коллекцию офисной женской одежды.

 

 

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Меган Марклпринц Гарри и ГерцогиняХиллари Клинтон

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Хилари Клинтон выразила восхищение Меган Маркл
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