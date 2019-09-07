Эмин заявил, что в детстве у него никогда не было денег

Певец Эмин Агаларов в Instagram рассказал, что не может причислить себя к поколению так называемой «золотой молодежи». Как он отметил в одной из программ, которую проанонсировал на своей страничке, у него в детстве никогда не было денег.

Ведущий спросил Агаларова, может ли он себя причислить к представителям «золотой молодежи». Певец сказал, что это всего лишь слухи, что он с юных лет купался в деньгах.

«У меня никогда не было денег. Если говорить о мажорстве… Если даже какой-то маленький намек, хотя я не помню, чтобы он был… Моему отцу бы очень сильно это не понравилось. Я отца всегда очень сильно уважал и уважаю до сих пор. Мне всегда не хотелось делать в детстве те вещи, которые могли его разочаровать. Поэтому я боялся совершить какой-то поступок, особенно мажорный, потому что я понимал, что это вызовет у моего отца такую, может быть, ненависть ко мне. Я знал, что он отреагирует на это очень плохо», — заявил популярный исполнитель.

Эмин Агаларов – известный азербайджанский певец. Он родился в 1979 году в Баку. Его отец, предприниматель Араз Искандер оглы Агаларов, один из богатейших людей своей страны.