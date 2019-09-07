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Сати Казанова пользуется мужским парфюмом

Знаменитость отбирает туалетную воду у своего мужа.

Сати Казанова пользуется мужским парфюмом
Фото: instagram.com/satikazanova

Сати Казанова — одна из самых привлекательных артисток на российской сцене. Экс-солистка группы «Фабрика» всегда предпочитает женственные и зачастую откровенные наряды.

Тем удивительнее для поклонников было признание звезды о ее страсти к стилю бохо, включающем свободные фасоны платьев, этнические принты и натуральные ткани. Но еще больше фанатов удивило другое заявление Казановой.

Знаменитость призналась, что питает слабость к мужской парфюмерии. По ее словам, на днях она подарила супругу духи Souvage, лицом которых недавно стал Джонни Депп, однако не удержалась и стала пользоваться ими сама.

В завершении она поинтересовалась у подписчиц, берут ли они духи у своих избранников. Поклонницы в комментариях написали, что иногда поступают так с парфюмами «унисекс», предназначенными как для мужчин, так и для женщин.

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парфюмСати Казановастиль бохо

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Сати Казанова пользуется мужским парфюмом
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