Сати Казанова пользуется мужским парфюмом

Сати Казанова — одна из самых привлекательных артисток на российской сцене. Экс-солистка группы «Фабрика» всегда предпочитает женственные и зачастую откровенные наряды.

больше по теме Сати Казанова отметилась в черном купальнике с высокой талией Фотография была сделана во время отпуска певицы в Греции. Образ она дополнила желтым платьем.

Тем удивительнее для поклонников было признание звезды о ее страсти к стилю бохо, включающем свободные фасоны платьев, этнические принты и натуральные ткани. Но еще больше фанатов удивило другое заявление Казановой.

больше по теме Казанова выразила свое восхищение Катамадзе в Юрмале Певица заявила, что это одна из ее любимых исполнительниц.

Знаменитость призналась, что питает слабость к мужской парфюмерии. По ее словам, на днях она подарила супругу духи Souvage, лицом которых недавно стал Джонни Депп, однако не удержалась и стала пользоваться ими сама.

В завершении она поинтересовалась у подписчиц, берут ли они духи у своих избранников. Поклонницы в комментариях написали, что иногда поступают так с парфюмами «унисекс», предназначенными как для мужчин, так и для женщин.