Малышева нашла палку копченой колбасы в холодильнике у мамы

Телеведущая Елена Малышева стала гостьей вечернего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио», которое ведет Юлия Барановская. В студии речь шла о вредных привычках людей и способах борьбы с ними.

Звезда вспомнила, что не так давно пришла в гости к своей 86-летней маме и нашла у нее в холодильнике палку копченой колбасы. Как отметила телеведущая, для нее это было шоком, потому что мама всегда вела здоровый образ жизни и вредную пищу не употребляла.

«У меня мама врач и прекрасно осведомлена о вреде копченой колбасы для организма. Когда я увидела этот продукт, то хотела пристыдить мать, но потом поняла, что не нужно этого делать. Для людей их поколения колбаса на столе в юности была сродни чуду», — заметила телеведущая.

Также звезда сказала, что они любят с мужем ездить на заграничные курорты и есть вкусную еду. При этом там они стараются не употреблять вредную пищу. По словам Малышевой, однажды они остановились в отеле, где была очень сбалансированная пища. Знаменитость и ее супруг даже поймали себя на мысли, что за неделю им ни разу не захотелось хлеба или вина. Телеведущая считает, что на отдыхе главное, чтобы рядом был любимый человек, тогда и вредные привычки забываются.