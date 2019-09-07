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Малышева нашла палку копченой колбасы в холодильнике у мамы

По словам телеведущей, в тот момент она испытала шок.

Малышева нашла палку копченой колбасы в холодильнике у мамы
Малышева нашла у мамы палку копченой колбасы/globallookpress.com

Телеведущая Елена Малышева стала гостьей вечернего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио», которое ведет Юлия Барановская. В студии речь шла о вредных привычках людей и способах борьбы с ними.

Елена Малышева. Фото
Малышева вспомнила, как нашла вредную еду в холодильнике матери/globallookpress.com

Звезда вспомнила, что не так давно пришла в гости к своей 86-летней маме и нашла у нее в холодильнике палку копченой колбасы. Как отметила телеведущая, для нее это было шоком, потому что мама всегда вела здоровый образ жизни и вредную пищу не употребляла.

«У меня мама врач и прекрасно осведомлена о вреде копченой колбасы для организма. Когда я увидела этот продукт, то хотела пристыдить мать, но потом поняла, что не нужно этого делать. Для людей их поколения колбаса на столе в юности была сродни чуду», — заметила телеведущая.

Также звезда сказала, что они любят с мужем ездить на заграничные курорты и есть вкусную еду. При этом там они стараются не употреблять вредную пищу. По словам Малышевой, однажды они остановились в отеле, где была очень сбалансированная пища. Знаменитость и ее супруг даже поймали себя на мысли, что за неделю им ни разу не захотелось хлеба или вина. Телеведущая считает, что на отдыхе главное, чтобы рядом был любимый человек, тогда и вредные привычки забываются.

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Тэги:

"Русское радио"Вечернее шоу "Все к лучшему"Елена МалышеваЮлия Барановская

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Малышева нашла палку копченой колбасы в холодильнике у мамы
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