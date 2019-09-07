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Алексей Воробьев порадует москвичей четырьмя выступлениями в День города

Ради торжественных мероприятий артист специально прилетит в столицу из-за океана.

Алексей Воробьев порадует москвичей четырьмя выступлениями в День города
Фото: Globallookpress.com

Популярный российский певец и актер Алексей Воробьев давно живет и работает в Соединенных Штатах. Впрочем, он не забывает регулярно возвращаться на родину ради участия в крупных проектах. Исключением не стал и День города в Москве, ради него артист отложил все свои дела, включая съемки.

В интервью Teleprogramma.pro певец признался, что очень любит возвращаться в Москву после работы за океаном и с удовольствием погружается в атмосферу общего праздника. К слову о празднике — в День города Воробьев выступит сразу на четырех площадках столицы.

«Чтобы выйти на сцену в День города, я специально прилетаю в Москву со съёмок! И выступать буду два дня подряд на нескольких площадках — 7 сентября в Лужниках, на Поклонной горе и Ходынском бульваре, а 8 сентября — на Сколковском шоссе», — заявил Алексей.

Он также посетовал, что на праздники артистам всегда приходится работать, но, поскольку работа приносит ему радость, ему не хочется отдыхать от нее.

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Алексей ВоробьевДень городаМосква

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Алексей Воробьев порадует москвичей четырьмя выступлениями в День города
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