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Малышева рассказала о «невротическом пристрастии» девушек к рыжему «Иванушке»

По словам телеведущей, многие юные дамы были просто не властны над собой.

Малышева рассказала о «невротическом пристрастии» девушек к рыжему «Иванушке»
Малышева рассказала о любви девушек в рыжему "Иванушке"/globallookpress.com

Телеведущая Елена Малышева в студии программы «Все к лучшему» на «Русском радио» у Юлии Барановской вспомнила о нездоровой любви девушек к солисту группы «Иванушки» Андрею Григорьеву-Аполлонову. Отметим, что речь в передаче шла о вредных привычках.

Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото
Девушки всегда были без ума от рыжего «Иванушки»/globallookpress.com

Малышева вспомнила, что в рыжего «Иванушку» влюблялись сотни девушек. Особенно в начале двухтысячных годов, когда группа была на пике своей популярности. «У девушек было невротическое пристрастие к Андрюше. Они были просто не властны над собой. Порой все это приводило к трагическим ситуациям. Вспомните «Ромео и Джульетту», — сказал Малышева.

Как сказала телеведущая, родители должны обязательно разговаривать со своими детьми, чтобы в семье не случилось самого страшного. При этом звезда заметила, что у юношей и девушек в силу возраста еще нет «ощущения смертности». Они не верят, что могут умереть. «Многие не понимают хрупкости и ценности жизни. Родители должны рассказывать, что такая нездоровая влюбленность проходит как корь», — сказала телеведущая.

Сама Малышева отметила, что также очень волновалась за своих сыновей в период их взросления. Она часто говорила детям, чтобы они всегда носили с собой презервативы. «Однажды был смешной случай. Звоню сыну и спрашиваю, взял ли он с собой на вечеринку презервативы. Он пошуршал пачкой в трубку, только после этого я успокоилась», — заявила телеведущая.

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Тэги:

"Русское радио"Андрей Григорьев-Аполлоновгруппа "Иванушки"Елена МалышеваЮлия Барановская

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Малышева рассказала о «невротическом пристрастии» девушек к рыжему «Иванушке»
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