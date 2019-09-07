Семья Джигана вернется домой после «заточения» на острове

Рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой и тремя детьми еще в августе отправился на отдых. Для отпуска семья выбрала Флориду. Но из-за буйства природы их отпуск затянулся.

На побережье разбушевался ураган «Дориан». По этой причине ради безопасности туристов на острове закрыли паромную переправу. Транспорт был недоступен на протяжении нескольких дней. В своем блоге модель Оксана Самойлова за последнее время не раз говорила, что уже истосковалась по дому и соскучилась по рутине.

И накануне в социальной сети она с радостью объявила, что у семьи появилась возможность вернуться домой. Вероятно, паром, который связывает остров с материком, вновь доступен отдыхающим.

«Наконец-то мы можем ехать домой. Дом, домик, домулечка, домишка, как мы скучали. Я ещё никогда так не радовалась завершению отпуска. Всё, я побежала собирать чемоданы», — написала в блоге многодетная мама.

Напомним, семья отправилась в США не только ради отдыха. Джиган и Оксана Самойлова планировали устроить праздник на острове в честь 5-летия их средней дочери Леи. Они опасались, что ураган не позволит этого сделать. Однако праздник все же состоялся.