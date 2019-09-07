Встретимся у Чайковского: в Петербурге появится памятник великому композитору

В конкурсе примут участие проекты со всего мира.

Международный архитектурный конкурс на проект памятника величайшего русского композитора Петра Чайковского открылся в Санкт-Петербурге. Скульптура будет установлена у Концертного зала Мариинского театра.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что разговоры об установке памятника длятся уже больше десятка лет, и выразил свою радость от того, что наконец власти города перешли к реальным действиям. Он также отметил, что в обиход петербуржцев после этого знаменательного события непременно войдет фраза «Встретимся у Чайковского».

Как сообщает ТАСС, конкурс проведет городской комитет по градостроительству и архитектуре. До декабря текущего года будет проводиться отбор эскизов, а в апреле 2020 года выберут лучший проект и объявят победитель.

Стоит отметить, что конкурс будет международный, в нем смогут принять участие мастера со всего мира.

«Лучшее, что может сделать Санкт-Петербург и все мы — это великолепный памятник. Нам надо одним шагом сделать что-то, что встанет в ряд с самыми великолепными посвящениями Петру Ильичу», — прокомментировал директор Мариинского театра Валерий Гергиев.