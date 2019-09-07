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Елена Малышева объяснила, как ей удается уживаться с мужем

Как сказала телеведущая, надо мириться с вредными привычками второй половины, если вы любите человека.

Елена Малышева объяснила, как ей удается уживаться с мужем
Малышева рассказала, как ей удается уживаться с мужем/globallookpress.com

Телеведущая Елена Малышева стала гостьей вечернего шоу Юлии Барановской на «Русском радио» «Все к лучшему». Речь в студии шла о вредных привычках второй половины. Звезда в связи с этим рассказала, как ей удается уживаться с мужем.

Елена Малышева. Фото
Малышева рассказала о своем супруге/globallookpress.com

Как известно, ее супруг — профессор Московского государственного медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук Игорь Малышев.

«Я сама воплощение вредных привычек. Моя вторая половина очень уравновешенный человек в отличие от меня. Он — малоразговорчивый. Я бы сказала, что он меня всегда молча слушает, поэтому нам с ним очень комфортно вместе и мы без проблем уживаемся», — заявила Елена Малышева.

По словам телеведущей, никогда не надо делать попыток кого-то исправить и избавить от вредных привычек. «Когда собираетесь замуж, то вы должны отдавать себе отчет, что, возможно, проживёте с этим человеком всю жизнь. Если вы готовы мириться с его вредными привычками, то вперед. Если нет, то думайте перед свадьбой, а уже не после нее», — сказала телеведущая.

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Тэги:

Вечернее шоу "Все к лучшему"Елена МалышеваИгорь МалышевЮлия Барановская

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Елена Малышева объяснила, как ей удается уживаться с мужем
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