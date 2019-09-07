Подписчиков встревожила внешность актрисы из «Папиных дочек»

Сериал «Папины дочки» стал отличной стартовой площадкой для начинающих актрис. Поклонники до сих пор следят за судьбами бывших маленьких девочек, многие из которых давно стали успешными и знаменитыми.

На днях старшая из «Папиных дочек», Мирослава Карпович, решила провести в своем аккаунте конкурс для подписчиков. Она опубликовала свой свежий снимок на природе и отметила, лето ушло, но осталось в душе каждой девушки. Свой конкурс актриса в шутку назвала «окрасивливающе-орумянивающе-освежающим».

Подписчики знаменитости выразили беспокойство по поводу состояния ее кожи. В комментариях одна поклонница поинтересовалась, не слишком ли Мирослава увлекается солнечными ваннами, ведь ультрафиолет старит кожу.

«Морщинки, пигментные пятна… сколько вам лет?», «Мирослава, вы красавица, но откуда столько морщин?», «Нужно защищать кожу от солнца, ничего, кроме раннего старения, это не даст», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что Карпович действительно проводит много времени на солнце и свежем воздухе. Несколько дней назад она опубликовала фото с занятий спортом на природе. На снимке актриса показала отличную растяжку.