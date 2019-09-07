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Подписчиков встревожила внешность актрисы из «Папиных дочек»

Мирослава Карпович поделилась снимком без фотошопа.

Подписчиков встревожила внешность актрисы из «Папиных дочек»
Фото:instagram.com/m1r0slava_karpovich

Сериал «Папины дочки» стал отличной стартовой площадкой для начинающих актрис. Поклонники до сих пор следят за судьбами бывших маленьких девочек, многие из которых давно стали успешными и знаменитыми.

На днях старшая из «Папиных дочек», Мирослава Карпович, решила провести в своем аккаунте конкурс для подписчиков. Она опубликовала свой свежий снимок на природе и отметила, лето ушло, но осталось в душе каждой девушки. Свой конкурс актриса в шутку назвала «окрасивливающе-орумянивающе-освежающим».

Подписчики знаменитости выразили беспокойство по поводу состояния ее кожи. В комментариях одна поклонница поинтересовалась, не слишком ли Мирослава увлекается солнечными ваннами, ведь ультрафиолет старит кожу.

Мирослава Карпович. Фото
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

«Морщинки, пигментные пятна… сколько вам лет?», «Мирослава, вы красавица, но откуда столько морщин?», «Нужно защищать кожу от солнца, ничего, кроме раннего старения, это не даст», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что Карпович действительно проводит много времени на солнце и свежем воздухе. Несколько дней назад она опубликовала фото с занятий спортом на природе. На снимке актриса показала отличную растяжку.

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Тэги:

Мирослава КарповичСериал "Папины дочки"

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Подписчиков встревожила внешность актрисы из «Папиных дочек»
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