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Видео с танцем 50-летней Дженнифер Лопес у шеста взорвало Сеть

Знаменитость продемонстрировала прекрасную форму и спортивную подготовку.

Видео с танцем 50-летней Дженнифер Лопес у шеста взорвало Сеть
Фото: instagram.com/jlo

Фильм «Стриптизерши», в котором главную роль исполнит Дженнифер Лопес, выйдет в российский прокат уже 12 сентября. Актриса решила порадовать своих поклонников и поделилась видео с тренировок, предшествующих съемкам ленты.

В ролике, опубликованном в Instagram звезды показано, как она танцует на пилоне под руководством личного тренера. Для занятия Дженнифер выбрала короткие топ и шорты, демонстрирующие ее прекрасную подтянутую фигуру. Колени во время тренировки она решила защитить специальными бустерами.

В ролике можно увидеть, как Лопес готовится к танцу — надевает туфли на высоченных каблуках и платформе, а также сбрызгивает кожу на руках специальным противоскользящим спреем. После танца она показывает синяки на бедрах и объясняет, что танцы у шеста со стороны выглядят куда проще, чем на самом деле.

«Жизнь начинается после того, как выходишь из зоны комфорта. Это определенно была одна из сложнейших вещей, что мне приходилось делать. Но это того стоило», — написала певица.

Фанаты в комментариях выразили свое восхищение подготовкой звезды и отметили, что вдохновляются ее примером.

«Джен, ты невероятная! Ты действительно работаешь, не жалея себя», «Боже мой, если бы я могла в 20 то, что ты делаешь в 50», «Я всегда была твоей фанаткой и жалею, что не могу начать фанатеть еще сильнее», — написали фолловеры.

Напомним, «Стриптизерши» (Hustlers) фильм о танцовщицах из элитного стриптиз-клуба, который посещают финансисты с Уолл-Стрит. После банковского кризиса, перевернувшего жизнь всей страны, девушки решают отомстить брокерам и составляют план возвращения своих потерянных денег.

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Дженнифер Лопестанец на шестефильм "Стриптизерши"

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Видео с танцем 50-летней Дженнифер Лопес у шеста взорвало Сеть
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