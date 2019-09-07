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«Глаза цвета моря»: Валерия поделилась архивным селфи

Певица призналась, что ей некогда делать новые снимки для Сети.

«Глаза цвета моря»: Валерия поделилась архивным селфи
ВАЛЕРИЯ ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Певица Валерия – одна из настоящих звезд российского Instagram. Популярную социальную сеть она использует и как площадку, где может высказаться по обсуждаемым и актуальным темам, и поделиться своими мыслями, и, конечно, похвастаться модными образами.

В своей новой публикации звезда откровенно призналась, что на этот раз у нее катастрофически нет времени делать какую-то новую фотографию. Потому она решила порадовать поклонников другим снимком.

«Что делать, когда так занят, что некогда сделать фото? — достать из галерии телефона что-нибудь из ранее отснятого и запостить, что я сейчас и делаю», — пишет певица.

Отметим, фанаты звезды рады любой публикации Валерии. И этот новый старый снимок приняли «на ура». Больше всего комментаторы обратили внимание на глубокие, действительно «морские» глаза артистки.

«Природа поработала от души. Какой красивый цвет глаз, похож на цвет волн моря, такой же яркий и прозрачный! Можно купаться в них!» — восхищается один из подписчиков.

Напомним, несколько дней назад артистка стала героиней одного популярного ток-шоу, в котором рассказала о том, что она и Иосиф Пригожин потеряли ребенка.

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архивный снимокИосиф Пригожинпевица Валерияселфи

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«Глаза цвета моря»: Валерия поделилась архивным селфи
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