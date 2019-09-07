Жорин опроверг сообщение о завещании Федосеевой-Шукшиной в пользу ее дочери Марии

Плохое самочувствие 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной с новой силой обострило борьбу за наследство актрисы. Если до неожиданной свадьбы актрисы с Бари Алибасовым, имущество планировали поделить дочери Василия Шукшина и Федосеевой-Шукшиной, то приход в семью продюсера только увеличил конкуренцию. Очередной раунд противостояния произошел в эфире скандального ток-шоу «Пусть говорят», выпуск которого вышел несколько дней назад.

Поводом для скандала стала информация о том, что 80-летняя актриса написала завещание. В студии адвокат Сергей Жорин, а вместе с ним и Бари Алибасов заявили, что согласно составленному документу, все переходит Марии Шукшиной.

Но вот накануне в Twitter юриста появилось сообщение, в котором Жорин опровергает слова, высказанные им программе.

«4 сентября, в эфире «Пусть говорят» мы с Бари Алибасовы заявили, что Лидия Федосеева-Шукшина переписала завещание, в соответствии с которым все остается Марии», — пишет Жорин.

Кроме того, он отметил, что эта информация, к радости для продюсера, не подтвердилась, и принес свои извинения Марии Шукшиной.