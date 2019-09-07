НОВОСТИ

Заворотнюк планирует рассказать о здоровье на одном из центральных каналов

Актриса сейчас выбирает «площадку, чтобы поведать общественности о своем самочувствии.

Заворотнюк планирует рассказать о здоровье на одном из центральных каналов
Заворотнюк расскажет всю правду о своем здоровье/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на одном из центральных каналов, где расскажет о своем состоянии здоровья. Об этом сообщил ее концертный директор Стас Христов. По его словам, сейчас выбирается «площадка». Речь идет о таких телеканалах, как «Россия-1» или НТВ. Как заметил Христов, в ближайшее время программу с участием Заворотнюк проанонсируют. Пока же Христов не собирается что-то комментировать относительно здоровья жены фигуристка Петра Чернышева. «Настя выбирает, где будут более лояльные условия», — подметил Христов, слова которого приводит nation-news.ru.

Анастасия Заворотнюк с мужем. Фото
У Заворотнюк, по слухам, проблемы со здоровьем/globallookpress.com

Напомним, что уже несколько недель не утихают слухи, что 48-летняя звезда больна раком мозга. Поговаривают, что всему виной ЭКО, к которому она прибегла, чтобы родить своему супругу ребёнка.

Сама Заворотнюк в беседе с журналистами отмечала, что сейчас действительно не принимает участие ни в каких светских мероприятиях. При этом о своем самочувствии она также предпочитает не распространяться.

Анастасия Заворотнюк получила широкую известность после выхода на экраны сериала «Моя прекрасная няня». В ее героиню влюбились миллионы россиян. Лента пользовалась огромной популярностью у зрителей. Партнером по съемкам Заворотнюк стал актер Сергей Жигунов. Между звездами вскоре вспыхнул роман. Они ушли из своих семей. Жигунов, к примеру, оставил супругу. Правда, через два года этот роман прекратился. Жена простила Жигунова, который вернулся в семью. В жизни Заворотнюк тогда появился Петр Чернышев, от которого не так давно она и родила ребёнка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия ЗавортнюкПетр ЧернышевСергейЖигуновСтас Христов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заворотнюк планирует рассказать о здоровье на одном из центральных каналов
Интересно?
Поделись с друзьями: