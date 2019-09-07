Заворотнюк планирует рассказать о здоровье на одном из центральных каналов

Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на одном из центральных каналов, где расскажет о своем состоянии здоровья. Об этом сообщил ее концертный директор Стас Христов. По его словам, сейчас выбирается «площадка». Речь идет о таких телеканалах, как «Россия-1» или НТВ. Как заметил Христов, в ближайшее время программу с участием Заворотнюк проанонсируют. Пока же Христов не собирается что-то комментировать относительно здоровья жены фигуристка Петра Чернышева. «Настя выбирает, где будут более лояльные условия», — подметил Христов, слова которого приводит nation-news.ru.

Напомним, что уже несколько недель не утихают слухи, что 48-летняя звезда больна раком мозга. Поговаривают, что всему виной ЭКО, к которому она прибегла, чтобы родить своему супругу ребёнка.

Сама Заворотнюк в беседе с журналистами отмечала, что сейчас действительно не принимает участие ни в каких светских мероприятиях. При этом о своем самочувствии она также предпочитает не распространяться.

Анастасия Заворотнюк получила широкую известность после выхода на экраны сериала «Моя прекрасная няня». В ее героиню влюбились миллионы россиян. Лента пользовалась огромной популярностью у зрителей. Партнером по съемкам Заворотнюк стал актер Сергей Жигунов. Между звездами вскоре вспыхнул роман. Они ушли из своих семей. Жигунов, к примеру, оставил супругу. Правда, через два года этот роман прекратился. Жена простила Жигунова, который вернулся в семью. В жизни Заворотнюк тогда появился Петр Чернышев, от которого не так давно она и родила ребёнка.