СМИ сообщили об официальном разводе Михаила Ширвиндта с женой

Накануне стало известно о том, Михаил Ширвиндт официально расторг брак с Татьяной Морозовой, с которой прожил вместе 30 лет. По информации «Московского комсомольца», соответствующее решение принял Пресненский суд столицы.
Слушание дела прошло в закрытом режиме. Судья принял решение о расторжении брачных уз еще 5 сентября, сами стороны, и Михаил, и Татьяна, на судьбоносное заседание не пришли. По словам представителя суда, теперь уже бывшие супруги, перед началом процесса сразу говорили о том, что приходить в суд они не хотят, и просили развести их судье самостоятельно.
Напомним, первые сообщения о разводе появились в прессе еще в конце июля. Комментируя новости, Михаил Ширвиндт подчеркивал, что семьи фактически давно уже нет – с Татьяной он живет уже последние восемь лет.