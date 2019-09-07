СМИ сообщили об официальном разводе Михаила Ширвиндта с женой

Накануне стало известно о том, Михаил Ширвиндт официально расторг брак с Татьяной Морозовой, с которой прожил вместе 30 лет. По информации «Московского комсомольца», соответствующее решение принял Пресненский суд столицы.

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Слушание дела прошло в закрытом режиме. Судья принял решение о расторжении брачных уз еще 5 сентября, сами стороны, и Михаил, и Татьяна, на судьбоносное заседание не пришли. По словам представителя суда, теперь уже бывшие супруги, перед началом процесса сразу говорили о том, что приходить в суд они не хотят, и просили развести их судье самостоятельно.

Напомним, первые сообщения о разводе появились в прессе еще в конце июля. Комментируя новости, Михаил Ширвиндт подчеркивал, что семьи фактически давно уже нет – с Татьяной он живет уже последние восемь лет.