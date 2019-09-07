Татьяна Навка в красном платье похвасталась стройными ногами

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка умеет удивить своих поклонников модными, но в то же время простыми образами. И при этом, как подчеркивают постоянно фанаты, бывшая спортсменка всегда элегантна и красива.

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В своей очередной публикации в InstgaramТатьяна представила очередной актуальный образ. На снимке она лежит на диване прикрыв глаза. На ней надето монохромное красное платье с глубоким вырезом, переходящим в разрез. Благодаря нему поклонники смогли увидеть стройные ноги звезды.

«Когда настроение соответствует цвету вашего платья. Вечер точно будет отличный», — пишет в подписи к фотографии звезда.

«Вы такая красавица, умничка и думаю, что вы как человек очень приятный и добрая!», — пишет в комментариях одна из поклонниц.

Напомним, события последних нескольких дней в жизни знаменитой фигуристки были связаны с дочерью Надей. Навка рассказала о веселой тематической вечеринке, которую она и е муж устроили в честь пятилетия девочки. А немногим ранее Татьяна приготовила вместе с девочкой борщ для любимого папы.