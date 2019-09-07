Ляйсан Утяшева рассказала, как избавиться от паразитов в организме

родительские чаты и сообщества молодых мамочек. На повестке дня важная тема профилактики ОРВИ и гриппа. Нов возглавляет топ – борьба с паразитами.

Об этом супруга Павла Воли рассказала в своей очередной публикации в социальной Instagram.

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«Страшная статистика… У каждого второго в организме кто-то или что-то живет. Даже если вы питаетесь правильно, занимаетесь спортом, и соблюдаете правила личной гигиены, то даже это не гарантия вашей защиты от различных паразитов, грибков, вирусов и бактерий», — пишет Ляйсан.

По словам бывшей гимнастки, углубившись в изучение темы и перечитав гору специализированной литературы, она, в шутку, призналась, что даже сама начала чесаться.

«Моя мама всегда ненавязчиво внедряла антипаразитарную профилактику. Делюсь: тыквенные семечки на тощак за 30 минут до еды; чеснок 2 зубчика; колоидное серебро 2 раза в день по 2 чайные ложки; листья черного ореха, папайя; смолоть 100 гр. пижма, 50 гр. гвоздики, 30 гр. полыни, 30 гр. семян расторопши и 100 гр. льняного семени, все смешать, принимать по 1/2 чайные ложки смеси 3 раза в день, запивая тёплой водой за 30 мин. до еды. Длительность 21 день. Потом перерыв 10 дней и повторить», — рассказала звезда.

В заключении Ляйсан призвала обязательно изучить эту тему и выбрать для себя и близких свою систему.