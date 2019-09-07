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Саша Плющенко похвастался первым найденным грибом

Гном Гномыч отдыхает на Валааме.

Саша Плющенко похвастался первым найденным грибом
Саша Плющенко. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Первые деньки календарной осени Саша Плющенко с родителями проводит в Карелии на Валааме. Кроме того, что здесь звездное семейство наслаждается красотой природы и местных достопримечательностей, удовольствие приносят и полезные занятия.

В своей очередной публикации в Instagram начинающий фигурист похвастался первым самостоятельно найденным и срезанным грибом. «Первый пошел», — пишет Саша под фотографией, на которой он запечатлен в синей спортивной кофте с боровиком в руках. Выглядит при этом Гном Гномыч весьма довольным.

«Это просто обалденное место для отдыха! Малыш дыши глубже», — пишет одна из подписчиц на страницу сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Другие фанаты Плющенко-младшего отмечают, каким милым и добрым растет Саша, а также желают ему здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, ранее 6-летний Саша порадовал и удивил поклонников, тем, что рассказал наизусть отрывок из поэмы Александра Пушкина.

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Саша Плющенко похвастался первым найденным грибом
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