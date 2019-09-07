«Папин сынок»: в Сети сравнили Максима Галкина и его сына

На фанатской странице Гарри Галкина в социальной сети Instagram подписчикам предложили заняться тем, что они и сами безо всяких подсказок делают практически под всем публикациями о сыне Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

больше по теме Лиза и Гарри Галкины подарили стоматологу корзину яблок Некоторые пользователи Интернета приняли врача за суррогатную мать детей.

На коллаже, опубликованном недавно, изображены как раз сам Гарри и его папа: «Похожи?», — задали вопрос поклонникам звездного семейства. Ответы были, конечно, очевидными. Все дружно отмечали, что Гарри – действительно «папин сынок».

больше по теме Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце родового замка Дети скоротали время с дочкой Кристины Орбакайте.

Впрочем, не все были на сто процентов милы и расположены к шуткам и комплиментам. Некоторые, например, признались, что их уже начинают раздражать постоянные сравнения знаменитых родителей и их детей. По словам комментаторов, это выглядит уже так, как-будто кто-то сомневается в родстве юмориста и его пятилетних близнецов.

Напомним, ранее здесь же, на фанатской странице был опубликован трогательный ролик, главным героем которого также стал сын юморист и Примадонны.