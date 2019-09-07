Волочкова провела «обнаженную» фотосессию в своей «балетной» бане

Балерина Анастасия Волочкова в очередной и явно, не последний, раз призналась в любви к своей собственной бане. Греется, парится артистка с большим удовольствием, о чем, порой, подробно рассказывает своими подписчиками в социальной сети Instagram. Причем, частенько эти рассказы сопровождаются небольшой серий снимков, как правило, обнаженных.

Последние два поста в Сети в ленте артистки из таких же. «Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня», — пишет звезда по снимкам в парилке русской бани. На полке Анастасия сидит, как всегда, обнаженная, прикрывшись веником.

А вот в другой комнате бани обстановка была более романтичной: «Тихий, спокойный, домашний вечер. Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно», — откровенничает балерина в подписи под другой «голой» фотографией.

Напомним, накануне голодавшая несколько недель артистка, которая отказывалась практически от всей пищи, буквально шокировала своих поклонников рассказом о том, что намерена съесть порцию пельменей. Небольшую, правда.