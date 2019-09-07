Анна Седокова показалась в платье с экстремальным декольте

Из недавнего пронзительного поста в социальной сети Instagram поклонники Анны Седоковой узнали, что школьные годы будущей звезды были весьма тяжелы. Среди сверстников и одноклассников одна была гадким утенком и изгоем. Зато какой красавицей стала, повзрослев! Ее снимки в Сети неизменно пользуются большой популярностью.

больше по теме Седокова поделилась, как справляется с упадком сил Певица раскрыла свой проверенный рецепт бодрости по утрам.

Очередной также будет не менее интересен фанатам. На опубликованной фотографии певица запечатлена в черном обтягивающем платье, изюминкой которого стал экстремально глубокий вырез, доходящий почти до талии. Поклонники назвали певицу «настоящей красавицей» и отметили, что под таким снимком можно вообще никакого текста не писать – все равно его не прочтут, потому что будут смотреть на формы Седоковой в необычном платье.

больше по теме Седокова не смогла устроить двухлетнего сына в детский сад Певица призналась, что у нее просто не оказалось нужных связей.

Напомним, ранее артистка поделилась с подписчиками неприятной историей, произошедшей с ней в частной детской клинике.