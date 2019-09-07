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Анна Седокова показалась в платье с экстремальным декольте

Фанаты назвали певицу «красавицей».

Анна Седокова показалась в платье с экстремальным декольте
АННА СЕДОКОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Из недавнего пронзительного поста в социальной сети Instagram поклонники Анны Седоковой узнали, что школьные годы будущей звезды были весьма тяжелы. Среди сверстников и одноклассников одна была гадким утенком и изгоем. Зато какой красавицей стала, повзрослев! Ее снимки в Сети неизменно пользуются большой популярностью.

Очередной также будет не менее интересен фанатам. На опубликованной фотографии певица запечатлена в черном обтягивающем платье, изюминкой которого стал экстремально глубокий вырез, доходящий почти до талии. Поклонники назвали певицу «настоящей красавицей» и отметили, что под таким снимком можно вообще никакого текста не писать – все равно его не прочтут, потому что будут смотреть на формы Седоковой в необычном платье.

Напомним, ранее артистка поделилась с подписчиками неприятной историей, произошедшей с ней в частной детской клинике.

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Анна СедоковаАнна Седокова последние новостивырезглубокое декольтеПевица

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Анна Седокова показалась в платье с экстремальным декольте
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