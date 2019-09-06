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«Она не Мэри Поппинс»: Гарри и Маркл против няни в униформе

Герцог и герцогиня Сассекские снова пошли против установленных правил.

«Она не Мэри Поппинс»: Гарри и Маркл против няни в униформе
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globalloopress.com

Принц Гарри и Меган Маркл снова высказали недовольство традиционным устоем жизни королевской семьи. Теперь супруги-бунтари ополчились на униформу для няни.
Новую няню пары, чье имя пока не известно, впервые заметили вместе с ними, когда они проводили отпуск с малышом Арчи в доме Элтона Джона на юге Франции в прошлом месяце. При этом няня была одета в простую одежду.

В одном из шоу королевский эксперт пересказал слова принца Гарри, мол, я не хочу, чтобы вокруг моего ребенка была женщина в форме. Она не Мэри Поппинс, у нас будет нормальное домашнее хозяйство. Это резко контрастирует с тем, организован присмотр за детьми у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Здесь няня по имени Мария частенько примеряет традиционную норвежскую форму, особенно на официальных мероприятиях, пишет Daily Mail.

Напомним, история с нянями вообще в семье герцога и герцогини Сассекских – сложная. Хотя бы потому, что им постоянно не везло с помощницей. Первую Меган без долгих разговоров уволила за непрофессионализм, со второй пришлось расстаться, потому что она работала только до ночных смен. И только с третьей как-будто все налаживается.

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«Она не Мэри Поппинс»: Гарри и Маркл против няни в униформе
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