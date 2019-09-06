«Лунный гость» Киркорова собрал 1 миллион просмотров за 40 часов

Яркий и запоминающийся клип на песню Филиппа Киркорова «Лунный гость» был опубликован на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA утром 5 сентября. И всего 40 часов понадобилось ему, чтобы собрать 1 миллион просмотров! Филипп Бедросович может быть доволен таким результатом.

Напомним, в этом видеоролике длительностью чуть более 7 минут Киркоров предстает перед нами в образе самого себя — «короля» российской эстрады, человека, которого все знают. Но есть у него и вторая жизнь — хитроумного преступника, совершающего самые дерзкие ограбления. Вместе с подельниками он грабит Русский музей в Санкт-Петеребурге. Уйдя от погони по каналам северной столицы, преступники добираются до порта и расстаются. С огромным голубым бриллиантом в кармане Филипп возвращается в свою привычную жизнь — где он одет в яркую одежду и носит корону на голове.

Примечательно, что за отсутствие явных глупостей в сюжете клипа его похвалили даже те, кто раньше клипы Киркорова смотреть не любил.

«Неплохая песня по сравнению со «Стеснение пропало», «Цвет настроения синий» и «Ибицей», — пишет один из комментаторов. «Киркорова срочно в Голливуд! К Сталоне в «Неудержимые 4», — требует другой.

Как ранее рассказал нашему порталу сертифицированный специалист по YouTube, в последнее время многие звезды делают ставку именно на хайповость и за счет этого добиваются успеха. Речь идет о «Зацепила» и «Алкоголичке» Пирожкова, о «Лайкере» Ольги Бузовой. С «Лунным гостем» Филипп чуть отошел от подобных веяний, и всё равно не прогадал.