Барановская обиделась на «Закрой рот!» от Гордона

К частым спорам Гордона и Барановской в рамках ток-шоу все давно привыкли… Вот только в этот раз телевизионный мэтр оказался чересчур груб с соведущей.

Он попросту попросил Юлию закрыть рот.

«Я не сбился, в том-то и дело. Ты-то говоришь по писанному, а я — по задуманному», — заявил Гордон. Барановская со свойственным ей темпераментом принялась оспаривать этот факт.

Александр же с девушкой церемониться не стал и в повелительном тоне попросил ее замолчать.

Запись инцидента появилась в интернете, а также ролик на своей странице разместила и Юлия Барановская.

«Так и живем», — подписала она видео, сопроводив его «плачущими» эмодзи.