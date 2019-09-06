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Барановская обиделась на «Закрой рот!» от Гордона

Словесная перепалка между телеведущими произошла на съемках шоу «Мужское / Женское».

Барановская обиделась на «Закрой рот!» от Гордона
https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

К частым спорам Гордона и Барановской в рамках ток-шоу все давно привыкли… Вот только в этот раз телевизионный мэтр оказался чересчур груб с соведущей.

Он попросту попросил Юлию закрыть рот.

«Я не сбился, в том-то и дело. Ты-то говоришь по писанному, а я — по задуманному», — заявил Гордон. Барановская со свойственным ей темпераментом принялась оспаривать этот факт.

Александр же с девушкой церемониться не стал и в повелительном тоне попросил ее замолчать.

Запись инцидента появилась в интернете, а также ролик на своей странице разместила и Юлия Барановская.

«Так и живем», — подписала она видео, сопроводив его «плачущими» эмодзи.

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Тэги:

«Мужское / Женское»Александр ГордонЮлия Барановская

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Барановская обиделась на «Закрой рот!» от Гордона
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