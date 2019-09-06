Норкин выгнал из студии НТВ лидера «Трезвой России»

Скандал на съемках программы «Место встречи» на канале НТВ: телеведущий Андрей Норкин был вынужден выгнать члена Общественной палаты и лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева из студии (видео инцидента).

В записи очередного выпуска передачи (должен выйти в эфир 6 сентября) авторитетные лица обсуждали инициативу Минздрава России о повышении возраста, разрешающего покупку алкоголя, до 21 года. Во время горячей дискуссии Хамзаев сцепился с политологом Алексеем Тимофеевым. В ход пошли оскорбления и хватания руками. Ведущий попытался его успокоить, но в итоге ему пришлось попросить общественника покинуть студию. Не прекращая возмущаться, последний заявил, что ему самому стыдно здесь находиться, потом вырвал микрофон из своего пиджака и в итоге ушел.

«Господин Хамзаев, покидая нашу студию «по своей доброй воле», попутно нанес материальный ущерб телекомпании НТВ, поскольку поврежденная им звуковая гарнитура, предоставляемая участникам программы, вещь не самая дешевая: каждая такая коробочка с проволочками стоит несколько тысяч долларов», — сообщил Норкин на своей странице в Facebook, разбирая ситуацию. «Удручает, что журналист федерального телеканала возомнил из себя «вышибалу», выводящим-заводящим в зал. Задача ведущего — модерировать так, чтобы в зале было слышно позицию всех сторон, а не агрессивных лоббистов», — прокомментировал Хамзаев на своей странице в Instagram.

Общественник назвал провокацией то, что его посадили рядом с «деятелем, готовым продавать алкоголь даже собственному ребенку», имея в виду Тимофеева.

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А кто, по-вашему, прав: Норкин или Хамзаев?