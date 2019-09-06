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Норкин выгнал из студии НТВ лидера «Трезвой России»

Уходя, общественник Султан Хамзаев испортил дорогой микрофон.

Норкин выгнал из студии НТВ лидера «Трезвой России»
Андрею Норкину не впервой выгонять разгоряченных спором гостей из студии. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Скандал на съемках программы «Место встречи» на канале НТВ: телеведущий Андрей Норкин был вынужден выгнать члена Общественной палаты и лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева из студии (видео инцидента).

В записи очередного выпуска передачи (должен выйти в эфир 6 сентября) авторитетные лица обсуждали инициативу Минздрава России о повышении возраста, разрешающего покупку алкоголя, до 21 года. Во время горячей дискуссии Хамзаев сцепился с политологом Алексеем Тимофеевым. В ход пошли оскорбления и хватания руками. Ведущий попытался его успокоить, но в итоге ему пришлось попросить общественника покинуть студию. Не прекращая возмущаться, последний заявил, что ему самому стыдно здесь находиться, потом вырвал микрофон из своего пиджака и в итоге ушел.

«Господин Хамзаев, покидая нашу студию «по своей доброй воле», попутно нанес материальный ущерб телекомпании НТВ, поскольку поврежденная им звуковая гарнитура, предоставляемая участникам программы, вещь не самая дешевая: каждая такая коробочка с проволочками стоит несколько тысяч долларов», — сообщил Норкин на своей странице в Facebook, разбирая ситуацию.

«Удручает, что журналист федерального телеканала возомнил из себя «вышибалу», выводящим-заводящим в зал. Задача ведущего — модерировать так, чтобы в зале было слышно позицию всех сторон, а не агрессивных лоббистов», — прокомментировал Хамзаев на своей странице в Instagram.

Общественник назвал провокацией то, что его посадили рядом с «деятелем, готовым продавать алкоголь даже собственному ребенку», имея в виду Тимофеева.

А кто, по-вашему, прав: Норкин или Хамзаев?

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Тэги:

Андрей НоркинМесто встречиНТВскандал на съемкахСултан Хамзаев

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Норкин выгнал из студии НТВ лидера «Трезвой России»
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