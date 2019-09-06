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Близкая подруга Славиной поведала, как Валентин Гафт восхищался актрисой

Прощание с народной артисткой прошло в московском театре «Содружество актеров Таганки».

Близкая подруга Славиной поведала, как Валентин Гафт восхищался актрисой
ЗИНАИДА СЛАВИНА. ФОТО: КАДР ИЗ «Н.А. НЕКРАСОВА. РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 1975Г.

Зинаида Славина ушла из жизни во вторник, 3 сентября. Проститься с народной артисткой в театр «Содружество актеров Таганки» пришло около двухсот человек, среди которых были ее коллеги, друзья и близкие, а также близкая подруга Ольга Глагольева.

Прощание с Зинаидой Славиной в театре «Содружество актеров Таганки». Фото: Кристина Десятова

Женщина выступила с речью у гроба покойной. Она вспомнила, что часто навещала Зинаиду Анатольевну в театре, поэтому хорошо знакома с закулисьем сцены. Однажды она встретила там самого Валентина Гафта, который вдруг с восхищением заговорил о Славиной.

«Я как-то присутствовала на вечере памяти Окуджавы, и там разговаривала с Валентином Гафтом. И он стал вдруг говорить о Зине. Он говорил долго и не повторяясь. Долго и в превосходной степени», – рассказала Глагольева.

Валентин Гафт. Фото: globallookpress

По словам подруги, в своей вдохновенной речи прославленный мэтр театра и кино подчеркнул, что Славина обладает всеми основными качествами, которые необходимы в актерской профессии.

«Я счастлива, что мне удалось дружить с Зиной», – с грустью сказала приятельница.

Зинаиды Славиной, сыгравшей в 1,6 тысячи спектаклей в театре «Содружество актеров Таганки», не стало на 80-м году жизни. Причины смерти актрисы не называются, в последний путь ее проводили на Николо-Архангельском кладбище.

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Тэги:

АктрисаВалентин ГафтЗинаида Славинапрощаниеутрата

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Близкая подруга Славиной поведала, как Валентин Гафт восхищался актрисой
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