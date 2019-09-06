Близкая подруга Славиной поведала, как Валентин Гафт восхищался актрисой

Зинаида Славина ушла из жизни во вторник, 3 сентября. Проститься с народной артисткой в театр «Содружество актеров Таганки» пришло около двухсот человек, среди которых были ее коллеги, друзья и близкие, а также близкая подруга Ольга Глагольева.

Женщина выступила с речью у гроба покойной. Она вспомнила, что часто навещала Зинаиду Анатольевну в театре, поэтому хорошо знакома с закулисьем сцены. Однажды она встретила там самого Валентина Гафта, который вдруг с восхищением заговорил о Славиной.

«Я как-то присутствовала на вечере памяти Окуджавы, и там разговаривала с Валентином Гафтом. И он стал вдруг говорить о Зине. Он говорил долго и не повторяясь. Долго и в превосходной степени», – рассказала Глагольева.

По словам подруги, в своей вдохновенной речи прославленный мэтр театра и кино подчеркнул, что Славина обладает всеми основными качествами, которые необходимы в актерской профессии.

«Я счастлива, что мне удалось дружить с Зиной», – с грустью сказала приятельница.

Зинаиды Славиной, сыгравшей в 1,6 тысячи спектаклей в театре «Содружество актеров Таганки», не стало на 80-м году жизни. Причины смерти актрисы не называются, в последний путь ее проводили на Николо-Архангельском кладбище.