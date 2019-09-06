Садальский подтвердил, что свадьба Собчак и Богомолова состоится 13 сентября

Актер Станислав Садальский подтвердил, что 13 сентября состоится свадьба светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. При этом он заметил, что не будет присутствовать на торжестве, хотя его лично пригласила мать светской львицы Людмила Нарусова.

Садальский сказал, что, вообще-то, ему запретили говорить о предстоящем торжестве, потому что «это очень личное». Как подчеркнул актер, в ближайшие дни он уедет в Германию по своим делам, поэтому 13 сентября не успеет вернуться в Россию, чтобы лично поздравить молодоженов.

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На вопрос, верит ли он в крепость этого союза, Садальский заявил, что не сомневается, что молодые люди будут счастливы. Однако он неожиданно добавил, что «чем жарче любовь, тем быстрее расставание».

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов начали встречаться около года назад. Парочку стали часто замечать вместе. В начале весны Собчак и ее тогдашний муж актер Максим Виторган объявили о расставании. Известно, что на торжество Собчак и Богомолов пригласили порядка трехсот человек. Сам праздник станет молодым в приличную сумму. Речь идет о шестнадцати миллионах рублей.