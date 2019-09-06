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Коллега Зинаиды Славиной вспомнил о ее дружбе с Высоцким

Актер Александр Цуркан выступил со словами соболезнования на прощании с народной артисткой.

Коллега Зинаиды Славиной вспомнил о ее дружбе с Высоцким
Прощание с Зинаидой Славиной в театре Содружества актеров Таганки.

Коллеги и друзья Зинаиды Славиной пришли проститься с ней в театр Содружества актеров Таганки, где она служила на протяжении 26 лет. В числе других своими воспоминаниями о народной артистке поделился Александр Цуркан.

Зинаида Славина. Кадр из фильма «Полоска нескошенных диких цветов»

Как рассказал актер, Зинаида Анатольевна до ее последних дней оставалась человеком, энергичным, любящим и умеющим пошутить, в том числе и над собой. Наверное, поэтому она нашла общий язык с Владимиром Высоцким, который ценил ее очень высоко и называл любимой актрисой. В свое время артистов связывала крепкая дружба.

«Поэтому, когда его спрашивали о любимой актрисе, он не раздумывая говорил о Зинаиде Славиной! Ценил он в ней самоотдачу! Она выбрасывала сердце в зал при любой роли. Она большая хулиганка. Живая душа, трепетная душа…», – говорит Александр Цуркан.

Напомним, Зинаиду Славину, скончавшуюся 3 сентября в 79 лет, похоронят на Николо-Архангельском кладбище. За годы творческой деятельности в театре Содружества актеров Таганки она сыграла в более чем полутора тысячах спектаклей. Проводить актрису в последний путь пришли порядка двухсот человек, половина из которых не могла удержаться от слез при виде гроба с телом покойной.

Прощание с Зинаидой Славиной в театре Содружества актеров Таганки.
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АктрисаАлександр ЦуркановВладимир ВысоцкийЗинаида Славинапохороныпрощаниеутрата

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Коллега Зинаиды Славиной вспомнил о ее дружбе с Высоцким
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